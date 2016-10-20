Ар'єв вважає, що в Росії "справи кепські" і треба тримати санкції

Депутат від БПП, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв вважає запорукою досягнутих у "нормандському форматі" домовленостей тиск і санкції Заходу щодо Росії.

Про це він написав у Facebook за підсумками переговорів лідерів України, Росії, Німеччини й Франції, які відбулися 19 жовтня у Берліні.

"Результати будь-яких перемовин у будь-якому форматі будуть нульовими, допоки Росія не почне виконувати взяті на себе зобов'язання", – зазначив депутат.

"Але те, що Путін погоджується на речі, які раніше відкидав (поліцейська місія чи створення дорожньої карти), свідчить що справи в РФ кепські", – вважає Ар'єв.

"Тому головне завдання для Заходу – тримати й далі санкції проти російського режиму. Інакше слова справами не стануть, бо, як справжній КГБіст, Путін – патологічний брехун", – додав голова підкомітету з питань міжпарламентських зв'язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин комітету Верховної Ради у закордонних справах.

Як відомо, 19 жовтня канцлер Німеччини Ангела Меркель організувала у Берліні зустріч за участю президента України Петра Порошенка, президента Російської Федерації Володимира Путіна та президента Франції Франсуа Олланда. Зустріч тривала понад 4 години.

Документів лідери країн т.зв. "нормандської четвірки" не підписували, але домовилися, що до кінця листопада глави МЗС України ,Росії, Німеччини та Франції затвердять основу проекту "дорожньої карти", яка стане основним документом з імплементації усіх "Мінських угод" – і від 5 вересня й 19 вересня 2014 року, і від 12 лютого 2015 року.

Передбачається, що "дорожня карта" міститиме безпековий, політичний та гуманітарний блоки.

Також домовилися, що ніхто не буде перешкоджати діяльності місії ОБСЄ на сході України, у тому числі, для забезпечення підготовки до майбутніх місцевих виборів, коли стане безпечно їх проводити.

"Зараз ми зробимо спробу, щоб запровадити поліцейську місію ОБСЄ, яка буде запезпечувати безпеку як на час виборчого процесу, так і на перехідний період", – повідомив Порошенко за результатами зустрічі.

Путін підтвердив готовність розширити місію ОБСЄ у зонах відведення та зберігання важкої техніки на Донбасі.

За словами Порошенка, Німеччина має винести питання про поліцейську місію на обговорення у цій організації.

Крім того, щодо вимоги проведення виборів на Донбасі сторони домовилися продовжити на рівні експертів і робочих груп роботу з підготовки концепції виборчого законодавства, імплементації "формули Штайнмаєра", сказав президент України.

Він нагадав, що ключовим має бути виведення усіх іноземних збройних підрозділів до дати проведення виборів.

Меркель назвала результати зустрічі певним прогресом.