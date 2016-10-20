Арьев считает, что у России "дела плохи" и надо держать санкции

Депутат от БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев считает залогом достигнутых в "нормандском формате" договоренностей давление и санкции Запада в отношении России.

Об этом он написал в Facebook по итогам переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции, которые прошли 19 октября в Берлине.

"Результаты любых разговоров в любом формате будут нулевыми, пока Россия не начнет выполнять взятые на себя обязательства", – отметил депутат.

"Но то, что Путин соглашается на вещи, которые раньше отбрасывал (полицейская миссия или создание дорожной карты), свидетельствует, что дела у РФ плохи", – считает Арьев.

"Поэтому главная задача для Запада – держать и дальше санкции против российского режима. Иначе слова делами не станут, потому что, как настоящий КГБист, Путин – патологический лжец", – добавил глава подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений комитета Верховной Рады по иностранным делам.

Как известно, 19 октября канцлер Германии Ангела Меркель организовала в Берлине встречу при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Франции Франсуа Олланда. Встреча продлилась более 4 часов.

Документов лидеры стран т.н. "нормандской четверки" не подписывали, но договорились, что до конца ноября главы МИД Украины, России, Германии и Франции утвердят основу проекта "дорожной карты", которая станет основным документом по имплементации всех "Минских соглашений" – и от 5 сентября и 19 сентября 2014 года, и от 12 февраля 2015 года.

Предполагается, что "дорожная карта" будет содержать блок по безопасности, политический и гуманитарный блоки.

Также договорились, что никто не будет препятствовать деятельности миссии ОБСЕ на востоке Украины, в том числе, для обеспечения подготовки к будущим местным выборам, когда станет безопасно их проводить.

"Сейчас мы сделаем попытку, чтобы ввести полицейскую миссию ОБСЕ, которая будет обеспечивать безопасность как на время избирательного процесса, так и на переходной период", – сообщил Порошенко по результатам встречи.

Путин подтвердил готовность расширить миссию ОБСЕ в зонах отвода и хранения тяжелой техники на Донбассе.

По словам Порошенко, Германия должна вынести вопрос о полицейской миссии на обсуждение в этой организации.

Кроме того, касательно требования проведения выборов на Донбассе стороны договорились продолжить на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмаера", сказал президент Украины.

Он напомнил, что ключевым должен быть вывод всех иностранных вооруженных подразделений до даты проведения выборов.

Меркель назвала результаты встречи определенным прогрессом..