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Кремль "абсолютно не согласен" передать Дебальцево Киеву

Четверг, 20 октября 2016, 15:23
Кремль абсолютно не согласен передать Дебальцево Киеву

Кремль не согласен с предложениями передать под контроль киевской власти Дебальцево.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское агентство ТАСС.

"Что касается Дебальцева - здесь как раз ситуация, когда ранее достигнутые договоренности трактуются абсолютно по иному", - сказал он.

По его словам, "российская сторона абсолютно не согласна" с озвученными собеседниками на переговорах предложениями по этому вопросу.

"Этот вопрос абсолютно остался за скобками как не согласованный, работа по этому вопросу будет продолжаться на уровне министров (иностранных дел) и помощников", - сказал Песков.

Как известно, после встречи "нормандской четверки" в Берлине, президент РФ Владимир Путин заявил, что "нормандский формат" подтвердил готовность расширить миссию ОБСЕ в зонах отвода и хранения тяжелой техники на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил после завершения встречи в "нормандском формате" в Берлине, что до конца ноября главы МИД "нормандской четверки" утвердят основу проекта "дорожной карты", которая станет основным документом по имплементации всех "Минских соглашений".

По его словам, Россия поддержала необходимость внедрения вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе.

Также, по его словам, должны начаться переговоры о следующих 4 местах для разведения вооружения, среди которых должно быть Дебальцево.

18 октября, во время трехсторонней встречи в Минске украинская сторона подняла вопрос контроля за Дебальцево.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассРосcияДебальцево
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