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Сущенку складно отримати статус політв'язня через "державну таємницю"

Субота, 22 жовтня 2016, 19:04
Сущенку складно отримати статус політв'язня через державну таємницю

Затриманому в Москві кореспонденту "Укрінформу" у Франції Роману Сущенку складно отримати статус політичного в'язня в РФ через наявність "державної таємниці" у справі.  

Про це заявив адвокат Сущенка Марк Фейгін у коментарі "Укрінформу".

"Статус політв'язня надається з урахуванням ряду обставин. Зокрема, потрібні документи з судових органів, щоб взагалі було зрозуміло, про що йдеться. Щоб стала зрозуміла політична ангажованість, протиріччя законам. А у справі Сущенка владою заявлено наявність "державної таємниці". І через це є складнощі з отриманням документів", - сказав Фейгін.

При цьому він висловив упевненість, що "в будь-якому разі Роман Володимирович заслуговує на статус політв'язня і, незважаючи на деякі перешкоди, його отримає".

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Захист Сущенка домагається визнання його російськими та міжнародними правозахисними організаціями політв'язнем.

Теми: СущенкоРосіяполітв'язні
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