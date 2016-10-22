Сущенко сложно получить статус политзаключенного из-за "государственной тайны"

Задержанному в Москве корреспонденту "Укринформа" во Франции Роману Сущенко сложно получить статус политического заключенного в РФ из-за наличия "государственной тайны" в деле.

Об этом заявил адвокат Сущенко Марк Фейгин в комментарии "Укринформу".

"Статус политзаключенного предоставляется с учетом ряда обстоятельств. В частности, нужны документы из судебных органов, чтобы вообще было понятно, о чем идет речь. Чтобы стала понятна политическая ангажированность, противоречия законам. А по делу Сущенко властью заявлено наличие "государственной тайны". И поэтому есть сложности с получением документов", - сказал Фейгин.

При этом он выразил уверенность, что "в любом случае Роман Владимирович заслуживает статус политзаключенного и, несмотря на некоторые препятствия, его получит".

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Защита Сущенко добивается признания его российскими и международными правозащитными организациями политзаключенным.