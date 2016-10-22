Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сущенко сложно получить статус политзаключенного из-за "государственной тайны"

Суббота, 22 октября 2016, 19:04
Сущенко сложно получить статус политзаключенного из-за государственной тайны

Задержанному в Москве корреспонденту "Укринформа" во Франции Роману Сущенко сложно получить статус политического заключенного в РФ из-за наличия "государственной тайны" в деле.

Об этом заявил адвокат Сущенко Марк Фейгин в комментарии "Укринформу".

"Статус политзаключенного предоставляется с учетом ряда обстоятельств. В частности, нужны документы из судебных органов, чтобы вообще было понятно, о чем идет речь. Чтобы стала понятна политическая ангажированность, противоречия законам. А по делу Сущенко властью заявлено наличие "государственной тайны". И поэтому есть сложности с получением документов", - сказал Фейгин.

При этом он выразил уверенность, что "в любом случае Роман Владимирович заслуживает статус политзаключенного и, несмотря на некоторые препятствия, его получит".

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Защита Сущенко добивается признания его российскими и международными правозащитными организациями политзаключенным.

Темы: СущенкоРосcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
Все новости...
Реклама: