В Росії суд не захотів відпускати Сущенка
Московський суд відхилив апеляцію на арешт журналіста Укрінформ Романа Сущенка.
Про це у своєму Facebook написав кореспондент Уніана Роман Цимбалюк, який працює в РФ.
"Кореспондент Укрінформа Роман Сущенко. Москміськсуд, апеляція на арешт відхилена", - написав він.
"Робота нашого корпункту звелася до висвітлення судів у справах громадян України", - додав він.
Пізніше адвокат Сущенка - Марк Фейгін підтвердив цю інформацію.
"Скаргу на арешт відхилили. Сущенко залишили під вартою", - написав він.
"Роман Сущенко дуже розраховує на підтримку журналістського співтовариства", - додав Фейгін.
При цьому він написав, що збирається в Україну, щоб обговорити перспективи обміну.
"У понеділок, 31 жовтня я прилітаю до Києва і пробуду кілька днів там. Сподіваюся дізнатися про перспективи обміну Сущенка на обвинувачених з РФ", - написав він.
У коментарі журналістам в суді Фейгін пояснив, що планує звернутися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомляв раніше адвокат Сущенка Марк Фейгін, засідання проводилося у закритому режимі, оскільки ФСБ вбачає у справі державну таємницю.
Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.
Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.
Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада.
7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.
Захист Сущенка домагається визнання його російськими та міжнародними правозахисними організаціями політв'язнем.
Українська правда