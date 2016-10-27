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В Росії суд не захотів відпускати Сущенка

Четвер, 27 жовтня 2016, 12:34
В Росії суд не захотів відпускати Сущенка
ФБ Роман Цимбалюк

Московський суд відхилив апеляцію на арешт журналіста Укрінформ Романа Сущенка.

Про це у своєму Facebook написав кореспондент Уніана Роман Цимбалюк, який працює в РФ.

"Кореспондент Укрінформа Роман Сущенко. Москміськсуд, апеляція на арешт відхилена", - написав він.

"Робота нашого корпункту звелася до висвітлення судів у справах громадян України", - додав він.

Пізніше адвокат Сущенка - Марк Фейгін підтвердив цю інформацію.

"Скаргу на арешт відхилили. Сущенко залишили під вартою", - написав він.

"Роман Сущенко дуже розраховує на підтримку журналістського співтовариства", - додав Фейгін.

При цьому він написав, що збирається в Україну, щоб обговорити перспективи обміну.

"У понеділок, 31 жовтня я прилітаю до Києва і пробуду кілька днів там. Сподіваюся дізнатися про перспективи обміну Сущенка на обвинувачених з РФ", - написав він.

У коментарі журналістам в суді Фейгін пояснив, що планує звернутися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), передає Інтерфакс-Україна.

Сущенко в суді
Сущенко в суді
Роман Цибалюк

Як повідомляв раніше адвокат Сущенка Марк Фейгін, засідання проводилося у закритому режимі, оскільки ФСБ вбачає у справі державну таємницю.

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Захист Сущенка домагається визнання його російськими та міжнародними правозахисними організаціями політв'язнем.

Українська правда

Теми: Сущенкополітв'язніРосія
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