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В России суд не захотел отпускать Сущенко

Четверг, 27 октября 2016, 12:34
В России суд не захотел отпускать Сущенко
ФБ Роман Цымбалюк

Московский суд отклонил апелляцию на арест журналиста Укринформа Романа Сущенко.

Об этом в своем Facebook написал корреспондент УНИАН, который работает в РФ.

"Корреспондент Укринформа Роман Сущенко. Мосгорсуд, апелляция на арест отклонена", - написал он.

"Робота нашего корпункт свелась к освещению судов по делам граждан Украины", - добавил журналист.

Сущенко в суде
Сущенко в суде
Роман Цымбалюк

Позднее адвокат Сущенко – Марк Фейгин подтвердил эту информацию в своем Твиттер.

"Жалобу на арест отклонили. Сущенко оставили под стражей", - написал он.

"Роман Сущенко очень рассчитывает на поддержку журналистского сообщества", - добавил Фейгин.

При этом он написал, что собирается в Украину, чтобы обсудить перспективы обмена.

"В понедельник, 31 октября я прилетаю в Киев и пробуду несколько дней там. Надеюсь узнать о перспективах обмена Сущенко на обвиняемых из РФ", - написал он.

В комментарии журналистам в суде он пояснил, что  планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает Интерфакс-Украина.

Как сообщал ранее адвокат Сущенко Марк Фейгин, заседание проводилось в закрытом режиме, поскольку ФСБ усматривает в деле государственную тайне.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Защита Сущенко добивается признания его российскими и международными правозащитными организациями политзаключенным.

Украинская правда

Темы: СущенкополитзаключенныеРосcия
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