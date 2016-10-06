Порошенко доручив дипломатам домогтися звільнення Сущенка

Президент Петро Порошенко дав доручення дипломатам вжити всіх заходів для якнайшвидшого звільнення українського журналіста Романа Сущенка та інших утримуваних в РФ співвітчизників.

Про це він сказав журналістам у четвер в Києві, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати ситуацію навколо Сущенка, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я дав відповідні доручення для того, щоб всі українські дипломатичні можливості були використані для того, щоб ми витягли і Панова, і Сущенка, і інших українських заручників-мучеників, які знаходяться в РФ", – сказав Порошенко.

Як відомо, у четвер МЗС України викликає консула Росії для пояснень щодо затримання Сущенка.

Паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий у Москві, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У Головному управлінні розвідки називають це фейком.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.