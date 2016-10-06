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Порошенко розповів, як його син до Ітона вступав

Четвер, 6 жовтня 2016, 15:02

Президент Петро Порошенко сподівається, що українських студентів-істориків не примушують зубрити стару історію, а вчать думати й аргументувати свою позицію.

Про це він сказав у Києві на зустрічі зі студентами з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського.

"Зараз це буде не модно, але колись мій син сам подав документи у British Council для того, щоб узяти участь у конкурсі на навчання в англійській школі Eton. І серед там 1400 учасників він переміг", – згадав Порошенко.

"Я звернувся тоді до headmaster'а школи і сказав, що, напевно незручно, бо я заможна людина і, можливо, можу оплатити це навчання, а його місце займе хтось інший. І отримав відповідь тоді, що у нас готових оплатити – велика черга, і вони записуються з народження дитини. Ваш син виграв у чесному змаганні, і ви хочете – хай іде, хочете – можете відкликати", – розповів він.

За його словами, тоді була співбесіда.

"Це був рік, коли НАТО бомбардувало Югославію. На співбесіді дозволялося бути батькам. На питання вчителя, як він ставиться до бомбардування НАТО Югославії, він (син Олексій – ред.) сказав, що він категорично проти. Коли його попросили аргументувати свою позицію, він у віці 14 чи 15 років півгодини її аргументував", – сказав Порошенко.

"Я сидів і думав: Господи, Британія – основний учасник бомбардування, що він каже і що він робить! Він був зарахований, хоча викладачі мали абсолютно іншу точку зору. Тому що, каже, ми перевіряємо набір фактів, якими володіє студент, його вміння захищати власну позицію", – заявив він.

Порошенко сказав, що він як президент і дипломати роблять те саме – відстоюють свою позицію.

Ітонський коледж – приватна англійська школа-пансіон для хлопчиків 13-18 років.

Сам Петро Олексійович Порошенко свого часу закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Тараса Шевченка за фахом "міжнародні економічні відносини".

Олена Рощенко, УП

Теми: Порошенкоосвітаісторія
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