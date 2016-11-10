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Геращенко: Росія захоплює нових заручників для шантажу

Четвер, 10 листопада 2016, 12:48

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко вважає затримання "диверсантів" У Криму частиною політики РФ по захопленню нових заручників.

Про це вона заявила в коментарі кореспонденту телеканалу "112 Україна".

"Я бачу тут дві позиції. Для нас очевидно, що останнім часом ми бачимо, що РФ на окупованій території та їх маріонетки сповідують політику загарбання все нових і нових заручників, тому що заручники - це той інструментарій, яким вони пізніше шантажують Україну. Тому що Україна бореться за своїх громадян", - заявила Геращенко.

Вона нагадала про затримання українського журналіста Романа Сущенко та оголошення диверсантами українського громадянина Євгена Панова.

"Але яка ж ганебна поведінка РФ за цим заручників. До Панову, наприклад, не пускають українського консула. Це є порушенням всіх міжнародних стандартів. А чому його не пускають? Очевидно, що Панова катують", - зазначила вона.

Як повідомлялося, в ФСБ РФ заявили про нібито затримання 9 листопада в Севастополі учасників "диверсійно-терористичної групи Головуправління розвідки Міноборони України", які нібито планували "вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим".

У РФ озвучили прізвища українців, затриманих в Криму під виглядом "диверсантів": Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович.

Заяви про "диверсантів" пролунали наступного дня після того, як стало відомо, що наступним президентом США обраний Дональд Трамп, якого підтримувала Росія. В Держдумі РФ навіть аплодували новині про обрання Трампа.

У Міноборони України назвали заяви ФСБ РФ брехнею. "Ніяких диверсантів ФСБ не затримувала, оскільки їх в Криму і Севастополі немає", - сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. 

Це вже друга спроба Росії, яка окупувала Крим, звинуватити Україну в підготовках диверсій.

Перший раунд відбувся влітку 2016 року. Тоді  Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а президент Петро Порошенко вважає їх фантазіями Росії.

За твердженням ФСБ РФ, "одним із організаторів відвернених терактів є Панов Євгеній Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України". Панова затримано.

Брат Євгена - Ігор Котелянець - вважає, що українця викрали в Запорізькій області й вивезли до Криму.

Крім нього, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що в Криму заарештовано людину на ім'я Андрій Захтій, яким виявився уродженець Львівської області, житель Євпаторії, який працював в будівельній сфері.

Теми: політв'язніРосіяКрим
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