Геращенко: Россия захватывает новых заложников для шантажа

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко считает задержание "диверсантов" в Крыму частью политики РФ по захвату новых заложников.

Об этом она заявила в комментарии корреспонденту телеканала "112 Украина".

"Я вижу здесь две позиции. Для нас очевидно, что в последнее время мы видим, что РФ на оккупированной территории и их марионетки исповедуют политику захвата все новых и новых заложников, потому что заложники - это тот инструментарий, которым они позже шантажируют Украину. Потому что Украина борется за своих граждан ", - заявила Геращенко.

Она напомнила о задержании украинского журналиста Романа Сущенко и объявления диверсантами украинского гражданина Евгения Панова.

"Но какое же постыдное поведение РФ с этими заложниками. К Панову, например, не пускают украинского консула. Это нарушение всех международных стандартов. А почему его не пускают? Очевидно, что Панова пытают", - отметила она.

Как сообщалось, в ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

В РФ озвучили фамилии украинских, задержанных в Крыму под видом "диверсантов": Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович.

Заявления ФСБ РФ прозвучали на следующий день после того, как стало известно, что следующим президентом США избран Дональд Трамп, которого поддерживала Россия. В Госдуме РФ даже аплодировали новости об избрании Трампа.

В Минобороны Украины назвали заявления ФСБ РФ ложью. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет", - сказал спикер Минобороны Андрей Лысенко

Это уже вторая попытка России, оккупировала Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий.

Первый раунд состоялся летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности.

Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а президент Петр Порошенко считает их фантазиями России.

По утверждению ФСБ РФ, "одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины". Панов задержан.

Брат Евгения - Игорь Котелянец - считает, что украинца похитили в Запорожской области и вывезли в Крым.

Кроме него, Министерство иностранных дел России заявило, что в Крыму арестован человек по имени Андрей Захтий, которым оказался уроженец Львовской области, житель Евпатории, работавший в строительной сфере.