Посол Дюмон: Франція серйозно сприймає ситуацію з Сущенком

Посол Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон заявила, що її країна серйозно сприймає ситуацію з арештом в Російській Федерації українського журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомляє "УНІАН".

За її словами, у Франції дуже уважно стежать за ситуацією з Сущенком.

"Сущенко - журналіст, якого ми дуже добре знаємо... Він добре відомий в Парижі, оскільки він був акредитованим в Міністерстві закордонних справ і часто відвідував прес-конференції в міністерстві. Тому ми стежимо дуже уважно, активно", - сказала посол.

При цьому, як зазначила Дюмон, вона не може повідомити подробиці, але, за її словами, "можу говорити, що ми сприймаємо це серйозно".

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.