Посол Дюмон: Франция серьезно воспринимает ситуацию с Сущенко

Посол Французской Республики в Украине Изабель Дюмон заявила, что ее страна серьезно воспринимает ситуацию с арестом в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщает "УНИАН".

По ее словам, во Франции очень внимательно следят за ситуацией с Сущенко.

"Сущенко - журналист, которого мы очень хорошо знаем... Он хорошо известен в Париже, поскольку он был аккредитованным в Министерстве иностранных дел и часто посещал пресс-конференции в министерстве. Поэтому мы следим очень внимательно, активно", - сказала посол.



При этом, как отметила Дюмон, она не может сообщить подробности, но, по ее словам, "могу говорить, что мы воспринимаем это серьезно".

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября российский суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.