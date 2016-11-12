Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новинський: Манафорт працював з "Оппоблоком", платили за контрактом

Субота, 12 листопада 2016, 19:29
Новинський: Манафорт працював з Оппоблоком, платили за контрактом

Американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який співпрацював з Партією регіонів і отримав винагороду в сумі $12,7 мільйона, згідно з "чорною бухгалтерією", співпрацював з "Опозиційним блоком".

Про це ввечері в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив нардеп від "Оппоблока" Вадим Новинський.

Так, Новинський ствердно відповів на питання про те, чи співпрацював Манафорт з цією політсилою.

При цьому на питання про те, як здійснювалася оплата його послуг, Новинський заявив "Офіційно, за контрактом".

Як відомо,  восени 2005 року Рінат Ахметов найняв для Партії регіонів команду американських технологів на чолі з лобістом Полом Манафортом. Пізніше Манафорт консультував Віктора Януковича на посаді прем'єр-міністра України.

За щомісячну оплату у сумі $35 000 компанія Манафорта мала просувати образ прем'єра Януковича як реформатора і ефективного управлінця, політтехнолог також порадив йому для підняття свого рейтингу підняти тему дискримінації російськомовних громадян.

Також Манафорт працював у партії "Опозиційний блок", інформацію про що у політсилі офіційно не підтверджували. 

Ім'я Манафорта 22 рази фігурує у так званій "чорній касі" ПР, де містяться дані про корупційну діяльність "Партії регіонів" за 5 років.

Сам Манафорт заперечує отримання цих виплат.

У НАБУ підтвердили, що Манафорт фігурує в "амбарній книзі" партії Януковича, однак зазначили, що його підпису там немає. Наразі за цією справою ведеться розслідування.

Детально про Манафорта і "чорну бухгалтерію читайте в матеріалі УП "Рукописи не горять. Пол Манафорт у тіньовий бухгалтерії партії Януковича".

Українська правда

Теми: НовинськийПол МанафортОпозиційний блок
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Новинський
Суд арештував частки Новинського у 72 компаніях
Держгеонадр забрала у компанії Новинського ліцензії на два родовища
Суд арештував приховані активи Новинського на 10,5 мільярда: сховав 230 об'єктів нерухомості
Останні новини
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
Усі новини...
Реклама: