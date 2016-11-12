Новинський: Манафорт працював з "Оппоблоком", платили за контрактом

Американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який співпрацював з Партією регіонів і отримав винагороду в сумі $12,7 мільйона, згідно з "чорною бухгалтерією", співпрацював з "Опозиційним блоком".

Про це ввечері в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив нардеп від "Оппоблока" Вадим Новинський.

Так, Новинський ствердно відповів на питання про те, чи співпрацював Манафорт з цією політсилою.

При цьому на питання про те, як здійснювалася оплата його послуг, Новинський заявив "Офіційно, за контрактом".

Як відомо, восени 2005 року Рінат Ахметов найняв для Партії регіонів команду американських технологів на чолі з лобістом Полом Манафортом. Пізніше Манафорт консультував Віктора Януковича на посаді прем'єр-міністра України.

За щомісячну оплату у сумі $35 000 компанія Манафорта мала просувати образ прем'єра Януковича як реформатора і ефективного управлінця, політтехнолог також порадив йому для підняття свого рейтингу підняти тему дискримінації російськомовних громадян.

Також Манафорт працював у партії "Опозиційний блок", інформацію про що у політсилі офіційно не підтверджували.

Ім'я Манафорта 22 рази фігурує у так званій "чорній касі" ПР, де містяться дані про корупційну діяльність "Партії регіонів" за 5 років.

Сам Манафорт заперечує отримання цих виплат.

У НАБУ підтвердили, що Манафорт фігурує в "амбарній книзі" партії Януковича, однак зазначили, що його підпису там немає. Наразі за цією справою ведеться розслідування.

Детально про Манафорта і "чорну бухгалтерію читайте в матеріалі УП "Рукописи не горять. Пол Манафорт у тіньовий бухгалтерії партії Януковича".

Українська правда