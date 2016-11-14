РосЗМІ показали затриманих "за убивство Мотороли"

РосСМИ повідомляють про затримання бойовиками "ДНР" шістьох осіб, яких нібито підозрюють у вбивстві Мотороли.

Зокрема, сюжет про це вийшов у програмі відомого пропагандиста Дмитра Кисельова.

"Цієї новини ми чекали особливо. На слід диверсантів, причетних до теракту, в якому загинув легендарний комбат, напали. При цьому учасників особливого підрозділу українських нациків заарештовано", - заявив Кисельов. Потім в ефір вийшов сюжет з Донбасу, на якому бойовики ведуть шість затриманих. Їх обличчя були приховані. Називають ім'я лише одного з них – Ернест Попов.

Як йдеться в сюжеті, він причетний до батальйону Азов.

На відео затриманий розповідає: "Я приїхав до Києва і вступив в батальйон "Азов". Потрапив на базу "Атек". Була тактика, вчили збирати і розбирати автомати. Потім мені дали завдання приїхати в Донецьк, вступити в осередок Misanthropic Division".

Раніше в Misanthropic Division заперечували затримання членів групи в Донецьку, а також причетність до вбивства бойовика "Мотороли".

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув один з бойовиків "ДНР" Арсен Моторола Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався додому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".

Українська правда