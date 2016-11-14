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РосСМИ показали задержанных "за убийство Моторолы"

Понедельник, 14 ноября 2016, 15:44

РосСМИ сообщают о задержании боевиками "ДНР" шестерых человек, которых якобы подозревают в убийстве Моторолы.

В частности, сюжет об этом вышел в программе известного пропагандиста Дмитрия Киселева.

"Этой новости мы ждали особо. На след диверсантов, причастных к теракту, в котором погиб легендарный комбат, напали. При этом участники особого подразделения украинских нациков арестованы", - заявил Киселев. Затем в эфир вышел сюжет, на котором боевики ведут шесть задержанных. Их лица скрыты. Называется имя только одного из них – Эрнест Попов.

 

Как говорится в сюжете, он причастен к батальону Азов.

На видео задержанный рассказывает: "Я приехал в Киев и вступил в батальон "Азов". Попал на базу "Атек". Была тактика, учили собирать и разбирать автоматы. Потом мне дали задание приехать в Донецк, вступить в ячейку Misanthropic Division", - рассказал он.

 
кадр из сюжета россии-1

Ранее в Misanthropic Division отрицали задержание членов группы в Донецке, а также причастность к убийству боевика "Моторолы". 

Как известно, 16 октября в лифте жилого дома в Донецке погиб один из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" и его охранник получили травмы, несовместимые с жизнью. 

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе – заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко обвинил Киев в убийстве боевика и заявил, что покушением на Арсена "Моторолу" Павлова Украина объявила войну самопровозглашенной "ДНР".

Украинская правда

Темы: ДонбассубийствоДНР
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