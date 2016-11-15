У "Батьківщині" підозрюють, що Савченко робить власний проект

У фракції "Батьківщина" підозрюють, що нардеп від цієї фракції Надія Савченко створює власний окремий політичний проект.

Про це "Українській правді" повідомили кілька співрозмовників у фракції.

За їхніми словами, вона зовсім не цікавиться ситуацією всередині політсили і не відвідує засідання фракції.

"Вчора нас мочили, що вона на мітингу з (депутатом, який був в "Опоблоці" Євгеном) Мураєвим була – ви думаєте, вона когось з нас запитала? Взагалі вона дуже дивна і тримається окремо", – сказав один з депутатів "Батьківщини".

Так само джерела стверджують, що кілька разів піднімалося питання щодо виключення Савченко з фракції, але керівництво стверджувало, що Савченко не варто чіпати.

Нардеп Сергій Соболєв частково підтвердив слова своїх колег, які говорили не під запис.

"Судячи з того, що відбувається, можливо і так (створює проект – ред.). Щоб ви розуміли, статус пані Савченко в нашій фракції – ми включали її в склад першим номером на вибори, розуміючи, що це один з десятків в'язнів. Вона стала депутатом парламенту, делегатом Ради Європи, вона сама визначає подальше своє життя. Ми включали її у список, бо вважали, що це спосіб врятувати людину. Врятували. Якщо вона вважає, що треба власний проект – це її право", – сказав він.

"На жаль, відносини з нею не є відносинами однієї команди", – додав Соболєв.

Як відомо, у понеділок віце-спікер Ради Ірина Геращенко звернулася до "Батьківщини" з проханням пояснити чому Савченко була на мітингу "Опоблоку" під Нацбанком разом з Мураєвим. Тоді голова фракції Юлія Тимошенко не відповіла на це запитання.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП