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В "Батькивщине" подозревают, что Савченко делает собственный проект

Вторник, 15 ноября 2016, 12:43

Во фракции "Батькивщина" подозревают, что нардеп от этой фракции Надежда Савченко создает собственный политический проект.

Об этом "Украинской правде" сообщили несколько собеседников во фракции.

По их словам, она совсем не интересуется ситуацией внутри политсилы и не посещает заседания фракции.

"Вчера нас мочили, что она на митинге с (депутатом, который был в "Оппоблоке" Евгением) Мураевым была – вы думаете, она кого-то из нас спросила? Вообще она очень странная и держится отдельно", – сказал один из депутатов "Батькивщины".

Так же источники утверждают, что несколько раз поднимался вопрос об исключении Савченко из фракции, но руководство утверждало, что Савченко не стоит трогать.

Нардеп Сергей Соболев частично подтвердил слова своих коллег, которые говорили не под запись.

"Судя по тому, что происходит, возможно и так (создает проект – ред.). Чтобы вы понимали, статус госпожи Савченко в нашей фракции – мы включали ее в состав первым номером на выборы, понимая, что это один из десятков заключенных. Она стала депутатом парламента, делегатом Совета Европы, она сама определяет дальнейшую свою жизнь. Мы включали ее в список, потому что считали, что это способ спасти человека. Спасли. Если она считает, что надо собственный проект – это ее право", – сказал он.

"К сожалению, отношения с ней не являются отношениями одной команды", – добавил Соболев.

Как известно, в понедельник вице-спикер Рады Ирина Геращенко обратилась к "Батькивщине" с просьбой объяснить почему Савченко была на митинге "Оппоблока" под Нацбанком вместе с Мураевым. Тогда председатель фракции Юлия Тимошенко не ответила на этот вопрос.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

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Темы: Савченко НадеждаБатькивщина
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