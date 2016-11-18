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Омелян здивований призначенням Галущака держсекретарем

П'ятниця, 18 листопада 2016, 04:57

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян був здивований результатами конкурсу на посаду державного секретаря міністерства, згідно яких переможцем став Андрій Галущак, який працював з оголошеним у розшук екс-керівником Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславом Каськівим.

Про це Омелян розказав в ефірі Громадського.

"Чесно скажу, я був здивований. Це абсолютно неочікуваний результат", – сказав він.

Міністр сказав, що знайомий із Галущаком і вважає його "непоганою людиною".

"Але я не розумію, чим керувалась комісія, бо вимоги були зовсім інші. І ми шукали зовсім іншу людину не персонально, а за показниками", – додав міністр.

Зауважимо, що за інформацією аналітиків моніторингової місії "ДоброЧесно", Андрій Галущак працював із Владиславом Каськівим в Державному агентстві із інвестицій.

Як повідомлялося, конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Андрія Галущака державним секретарем Міністерства інфраструктури.

Як відомо, Екс-голову Держінвестпроекту  підозрюють у розкраданні державних коштів в 2012-2013 роках – 7,5 млн гривень за укладеним договором про надання рекламних послуг з ТОВ "Глорія", як виявилося фіктивних.

Каськіва затримали у Панамі в ніч на 8 вересня.

Згодом стало відомо, що Каськів подав клопотання про політичний притулок у Панамі.

Також повідомлялося, що за офшорами, на які виводилися гроші з Агентства Національних проектів, яке очолював Владислав Каськів стоять Сергій Льовочкін та Іван Фурсін.

У прес-службі Льовочкіна спростовують інформацію програми "Слідство.Інфо" щодо офшорів.

У ГПУ раніше повідомляли, що запропонують Каськіву угоду зі слідством.

На початку жовтня Каськів вніс заставу у $ 600 тисяч і вийшов на волю.

Теми: Каськів
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