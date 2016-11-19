Холодницький: Розслідування по Манафорту не просунулося

У Спеціалізованої антикорупційної прокуратури немає підстав для оголошення підозри тим чи іншим особам за епізодом незаконних грошових виплат з тіньової каси Партії регіонів американському політтехнологу Полу Манафорту.

Про це повідомив глава САП Назар Холодницький в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

За його словами, за три місяці, що минули, розслідування по епізоду нелегального отримання Манафортом коштів від Партії регіонів так і не просунулося, а особистість особи, яка розписувалася в "амбарній книзі" ПР за отримання грошей нібито для Манафорта, експертам встановити не вдалося.

"Всі підписи більш-менш схожі. Але хто розписувався — невідомо, там просто підпис. Це просто розчерк невідомо-кого. На сьогодні підстав для оголошення підозри, тим більше Манафорту, немає", – зазначив Холодницький.

Глава САП при цьому звернув увагу на те, що підписів самого Манафорта у документах "чорної бухгалтерії" ПР немає.

"Зверніть увагу, що там, у "амбарній книзі", є лише прізвище Манафорт. І немає жодного його підпису. Завтра можуть з'явитися такі самі скани, тільки щодо Валентини Самар (журналіст "Дзеркала тижня" – УП) на три мільйони доларів. Може ж таке бути? Чи щодо Холодницького, чи щодо Ситника. Дуже вигідно зараз робити такі скани", – підкреслив він.

Раніше видання з посиланням на джерела повідомляло, що детективи НАБУ отримали додаткові докази здійснення нелегальних виплат з "чорної каси" Партії регіонів Полу Манафорту, який раніше працював з українським екс-президентом Віктором Януковичем, а в подальшому – займався виборчою кампанією новообраного президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося, 31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

НАБУ підтвердила перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав 12,7 млн доларів. Наразі за цією справою ведеться розслідування.

Раніше Newsweek повідомляло, що президент РФ Володимир Путін провів таємну зустріч з Януковичем у зв'язку з розкриттям інформації про отримання Манафортом майже 13 млн доларів з "чорної каси" Партії регіонів.