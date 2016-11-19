Холодницкий: Расследование по Манафорту не продвинулось

У Специализированной антикоррупционной прокуратуры нет оснований для объявления подозрения тем или иным лицам по эпизоду незаконных денежных выплат из теневой кассы Партии регионов американскому политтехнологу Полу Манафорту.

Об этом сообщил глава САП Назар Холодницкий в интервью "Зеркалу недели".

По его словам, за прошедшие три месяца расследование по эпизоду нелегального получения Манафортом средств от Партии регионов так и не продвинулось, а личность человека, который расписывался в "амбарной книге" ПР за получение денег якобы для Манафорта, экспертам установить не удалось.

"Все подписи более или менее похожи. Но кто расписывался - неизвестно, там просто подпись. Это просто росчерк неизвестно кого. На сегодня оснований для объявления подозрения, тем более Манафорту, нет", - отметил Холодницкий.

Глава САП при этом обратил внимание на то, что подписей самого Манафорта в документах "черной бухгалтерии" ПР нет.

"Обратите внимание, что там, в "амбарной книге", есть только фамилия Манафорт. И нет ни одной его подписи. Завтра могут появиться такие же сканы, только по Валентине Самар (журналист "Зеркала недели" - УП) на три миллиона долларов. Может ведь такое быть? Или по Холодницкому, или по Сытнику. Очень выгодно сейчас делать такие сканы", - подчеркнул он.

Ранее издание со ссылкой на источники сообщало, что детективы НАБУ получили дополнительные доказательства осуществления нелегальных выплат из "черной кассы" Партии регионов Полу Манафорту, который ранее работал с украинским экс-президентом Виктором Януковичем, а в дальнейшем - занимался избирательной кампанией новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Как известно, 31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов крупных сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

НАБУ подтвердила наличие имени Манафорта среди списков "черной бухгалтерии" ПР, согласно которым он получил 12,7 миллионов долларов. Сейчас по этому делу ведется расследование.

Ранее Newsweek сообщал, что президент РФ Владимир Путин провел тайную встречу с Януковичем в связи с раскрытием информации о получении Манафортом почти 13 млн долларов из "черной кассы" Партии регионов.