У Новинського поскаржилися на обшук, який був два тижні тому

9 листопада правоохоронці провели обшук на території представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", яке входить до складу групи "Смарт Енерджі" депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.

Про це йдеться в повідомленні групи у вівторок.

Згідно з повідомленням, мова йде про обшук на території Тимчасової замірно-сепараційної установки біля села Яхники Лохвицького району Полтавської області.

Підставою стала заява про відсутність у компанії дозвільних документів на надро- та землекористування, а також про продажі за готівку видобутої сировини.

"При цьому формально кримінальне провадження пов'язане зовсім з іншими питаннями, а саме, з питаннями до дотримання підрядником правил техніки безпеки при проведенні ремонтних робіт на свердловині №6 біля с. Свиридівка Лохвицького району, де в жовтні 2015 року виникли ускладнення, які не впливали на роботу інших об'єктів", – додали в компанії.

У повідомленні також стверджується, що перед обшуком правоохоронці відмовилися від проходження вступного інструктажу з техніки безпеки і охороні праці, чим поставили себе та інших в умови небезпеки.

У компанії запевняють, що це представництво дотримується українського і британського законодавства і ніколи не ухилялися від наданні пояснень або документів правоохоронним органам.

Там також заявили, що це був вже не перший інтерес правоохоронців до цієї компанії, але результати попередніх обшуків нібито ігноруються.

Як відомо, Новинський зараз перебуває під слідством за підозрою у сприянні Віктору Януковичу в узурпації влади, а також у тиску на Українську православну церкву. Генпрокуратура звернулася до Верховної Ради з проханням зняти з Новинського депутатську недоторканність.

Олег Шанковський, УП