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Українська сторона заявила про свою правоту в інциденті з "Бєлавіа"

Вівторок, 22 листопада 2016, 15:30

За результатами аналізу інциденту з літаком авіакомпанії "Бєлавіа" і в Службі безпеки України і в ДП "Украерорух" визнали дії своїх співробітників такими, що відповідають, внутрішнім і міжнародним нормам.

Про це йдеться у відповідях служб на інформаційні запити "Українських новин".

Так, в державному підприємстві обслуговування повітряного сполучення України ("Украерорух") повідомили, що провели аналіз ситуації.

"Підтверджено, що диспетчер управління повітряним рухом діяв відповідно до міжнародної практики", – йдеться у відповіді.

 



В СБУ ж відзначили, що їх співробітники взагалі не давали ніяких вказівок диспетчерам.

СБУ отримала інформацію про можливу загрозу національній безпеці, про що тут же повідомили диспетчерам "Украероруху". Однак на той час літак вже піднявся в повітря. А після перевірочних заходів було з'ясовано, що загрозу нацбезпеці локалізовано.

"Під час зв'язку диспетчера з літаком співробітники СБУ не перебували в диспетчерській і жодних додаткових вказівок не давали. СБУ діяла в рамках компетенції для забезпечення безпеки країни і її громадян", – йдеться у відповіді спецслужби.

 

Як відомо, 10 листопада прес-служба президента Білорусі повідомила, що основною темою телефонної розмови Петра Порошенка і Олександра Лукашенка став інцидент з вильотом літака авіакомпанії "Бєлавіа", який повернули до Києва під загрозою підняття в повітря винищувальної авіації.

У повідомленні також вказувалося, що Порошенко в ході телефонної розмови "вибачився перед Лукашенком за інцидент з літаком "Бєлавіа" і поінформував президента Білорусі, що винні покарані".

У той же час, в повідомленні про ту ж розмову від прес-служби президента України тема літака "Бєлавіа" взагалі не згадувалася.

Як відомо, 21 жовтня, літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули у київський аеропорт "Жуляни" під загрозою підняти винищувачі. Боїнг 737-800 виконував рейс за маршрутом Жуляни (Київ) - Мінськ, але  був змушений повернутися в аеропорт вильоту. На борту перебували 136 пасажирів і 6 членів екіпажу. 

Після посадки з борта повітряного судна правоохоронні органи України зняли одного пасажира, який є громадянином Вірменії Армена Мартиросяна.

В СБУ України повідомили, що літак "Бєлавіа" було повернуто до аеропорта "Жуляни" (Київ) через те, що СБУ отримала інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці держави.

Пізніше в СБУ повідомили про план "Шатун", згідно з яким Росія планує провести в Україні в листопаді низку акцій із заворушеннями, щоб скомпрометувати Україну в очах європейської спільноти та завадити запровадженню безвізового режиму з Євросоюзом.

За даними СБУ та Зовнішньої розвідки, керує реалізацією цього плану перший заступник Суркова Ардзінба, а контакт з політичними рухами та громадськими організаціями в Україні, задіяними у акціях "напряму чи всліпу", здійснює громадянин Вірменії Мартиросян.

Теми: авіаБілорусь
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