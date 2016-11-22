Украинская сторона заявила о своей правоте в инциденте с "Белавиа"

По результатам анализа инцидента с самолетом авиакомпании "Белавиа" и в Службе безопасности Украины и в ГП "Украэрорух" признали действия своих сотрудников соответствующими внутренним и международным нормам.

Об этом говорится в ответах служб на информационные запросы "Українських новин".

Так, в государственном предприятии обслуживания воздушного сообщения Украины ("Украэрорух") сообщили, что провели анализ ситуации.

"Подтверждено, что диспетчер управления воздушным движением действовал в соответствии с международной практикой", – говорится в ответе.

В СБУ же отметили, что их сотрудниками вообще не давалось никаких указаний диспетчерам.

СБУ была получена информация о возможной угрозе национальной безопасности, о чем тут же сообщили диспетчерам "Украэроруха". Однако к тому времени самолет уже поднялся в воздух. А после проверочных мероприятий было выяснено, что угроза нацбезопасности локализована.

"Во время связи диспетчера с самолетом сотрудники СБУ не находились в диспетчерской и никаких дополнительных указаний не давали. СБУ действовала в рамках компетенции для обеспечения безопасности страны и ее граждан", – говорится в ответе спецслужбы.

Как известно, 10 ноября пресс-служба президента Беларуси сообщила, что основной темой телефонного разговора Петра Порошенко и Александра Лукашенко стал инцидент с вылетом самолета авиакомпании "Белавиа", который был возвращен в Киев под угрозой поднятия в воздух истребительной авиации.

В сообщениии также указывалось, что Порошенко в ходе телефонного разговора "извинился перед Лукашенко за инцидент с самолетом "Белавиа" и проинформировал президента Беларуси, что виновные наказаны".

В то же время, в сообщении о том же разговоре от пресс-службы президента Украины тема самолета "Белавиа" вообще не упоминалась.

Как известно, 21 октября самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Боинг 737-800 выполнял рейс по маршруту Жуляны (Киев) - Минск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа.

После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли одного пассажира, который является гражданином Армении Армена Мартиросяна.

В СБУ Украины сообщили, что самолет "Белавиа" был возвращен в аэропорт "Жуляны" (Киев) из-за того, что СБУ получила информацию об иностранном гражданине и возможной угрозе нацбезопасности государства.

Позже в СБУ сообщили о плане "Шатун", согласно которому Россия планирует провести в Украине в ноябре ряд акций с беспорядками, чтобы скомпрометировать Украину в глазах европейского сообщества и помешать введению безвизового режима с Евросоюзом.



По данным СБУ и Внешней разведки, руководит реализацией этого плана первый заместитель Суркова Ардзинба, а контакт с политическими движениями и общественными организациями в Украине, задействованными в акциях "напрямую или вслепую", осуществляет гражданин Армении Мартиросян.