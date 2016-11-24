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Росія відпустить сина Джемілєва як громадянина України – адвокат

Четвер, 24 листопада 2016, 10:13

Російська влада визнали сина Мустафи Джемілєва Хейсера громадянином України, тому адміністративний нагляд із нього знімуть і відпустять в Україну.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

"Рішення про встановлення адміністративного нагляду у відношенні Хейсера Джемілова скасовано. Ключовий аргумент – визнання його органами Російської Федерації громадянином України без жодних застережень", – написав він.

"Фраза в апеляційній ухвалі "після відбування покарання Джемілов Х.М. не має законних підстав для перебування на території Російської Федерації й підлягає відбуттю на територію іноземної держави", вселяє стриманий оптимізм", – додав адвокат.

Полозов планує зустрітися з Хейсером Джемілєвим у колонії.

"Останній день перед звільненням заручника", – написав він у четвер, 24 листопада.

Інший російський адвокат Марк Фейгін також написав у Twitter: "Хайсера Джемілєва буде відпущено до України".

Як відомо, Хейсера Джемілєва засудили за те, що у травні 2013 року він застрелив Февзі Едемова з батькової рушниці у дворі свого дому в Бахчисараї.

Дніпровський суд Києва до анексії Криму Росією засудив Хейсера Джемілєва до 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хейсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

30 вересня Радянський районний суд Астрахані відмовив Джемілєву в умовно-достроковому звільненні, так як прийняв позицію державного обвинувача, який в ході дебатів негативно охарактеризував Хайсер Джемілєва, зазначивши, що він має 22 стягнення, "визнаний в колонії злісним порушником правопорядку" і "не виявив бажання працевлаштуватися" .

Пізніше стало відомо, що Совєтський райсуд Астрахані на "таємному засіданні" встановив адміністративний нагляд на 3 роки над сином Мустафи Джемілєва.

Хейсер мав би вийти із російської в'язниці 26 листопада. Його родина планувала приїхати в Астрахань, щоб забрати сина одного з лідерів кримських татар – Хейсера Джемілєва. Мустафі Джемілєву в’їзд до Росії заборонено.

Захист Хейсера Джемілєва скерував апеляційну скаргу на рішення суду про відмову в умовно достроковому звільненні 10 жовтня.

Полозов висловлював побоювання, що проти його підзахисного в Росії можуть порушити нову кримінальну справу після того, як відпустять на свободу.

Теми: РосіяДжемілєв
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