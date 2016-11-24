Россия отпустит сына Джемилева как гражданина Украины – адвокат

Российские власти признали сына Мустафы Джемилева Хэйсера гражданином Украины, потому административный надзор с него снимут и отпустят в Украину.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Решение об установлении административного надзора в отношении Хайсера Джемилова отменено. Ключевой аргумент – признание его органами Российской Федерации гражданином Украины без каких-либо оговорок", – написал он.

"Фраза в апелляционном определении "после отбытия наказания Джемилов Х.М. не имеет законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации и подлежит убытию на территорию иностранного государства", внушает сдержанный оптимизм", – добавил адвокат.

Полозов намерен встретиться с Хайсером Джемилевым в колонии.

"Последний день перед освобождением заложника" – написал он в четверг, 24 ноября.

Другой российский адвокат Марк Фейгин также написал в Twitter: "Хайсер Джемилев будет отпущен в Украину".

Хайсер Джемилев будет отпущен в Украину. — Mark Feygin (@mark_feygin) November 24, 2016

Как известно, Хэйсера Джемилева осудили за то, что в мае 2013 года он застрелил Февзи Эдемова из отцовского ружья во дворе своего дома в Бахчисарае.

Днепровский райсуд Киева до аннексии Крыма Россией осудил Хэйсера Джемилева к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хэйсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

30 сентября Советский районный суд Астрахани отказал Джемилеву в условно-досрочном освобождении, так как принял позицию государственного обвинителя, который в ходе дебатов негативно охарактеризовал Хайсер Джемилева, отметив, что он имеет 22 взыскания, "признан в колонии злостным нарушителем правопорядка" и "не изъявил желания трудоустроиться".

Позже стало известно, что Советский райсуд Астрахани на "тайном заседании" установил административный надзор на 3 года на сына Мустафы Джемилева.

Хэйсер должен бы выйти из российской тюрьмы 26 ноября. Его семья планировала приехать в Астрахань, чтобы забрать сына одного из лидеров крымских татар – Хэйсера Джемилева. Мустафе Джемилеву въезд в Россию запрещен.

Защита Хайсера Джемилева направила апелляционную жалобу на решение суда об отказе в условно досрочном освобождении 10 октября.

Полозов высказывал опасение, что против его подзащитного в России могут возбудить новое уголовное дело после того, как отпустят на свободу.