Терористи "ДНР" звільнили журналістів "Дождя"
Кореспонденти російського телеканалу "Дождь" Сергій Ерженков і Василь Полонський, яких раніше затримали терористи "ДНР", вже в Росії.
Про це повідомляє "Дождь".
Вони доставлені на територію Росії, у них є зв'язок з редакцією телеканалу.
Як повідомлялося, кореспондентів "Дождя" затримали ввечері, 25 листопада. Полонський розповів, що особи, які назвалися співробітниками так званого "МГБ ДНР", прийшли до них в квартиру. Їх відвезли в головну будівлю "міністерства". Вони переглянули записи журналістів і видалили їх. Фізичного насильства не застосовували.
"Знущалися чисто психологічно, не більше того", - сказав Полонський.
Раніше повідомлялося, що кореспонденти "Дождя" Єрженков і Полонський припинили виходити на зв'язок. Перед зникненням Полонський встиг повідомити редакції, що знімальна група затримана бойовиками "ДНР".
"Дождь" повідомляв, що акредитація у знімальної групи була.
Пізніше керівництво бойовиків "ДНР" поширило повідомлення про видворення журналістів опозиційного російського телеканалу "Дождь".