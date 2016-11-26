Террористы "ДНР" освободили журналистов "Дождя"

Корреспонденты российского телеканала "Дождь" Сергей Ерженков и Василий Полонский, которых ранее задержали террористы "ДНР", уже в России.

Об этом сообщает "Дождь".

Они доставлены на территорию России, у них есть связь с редакцией телеканала.

Как сообщалось, корреспондентов "Дождя" задержали вечером, 25 ноября. Полонский рассказал, что лица, назвавшиеся сотрудниками так называемого "МГБ ДНР", пришли к ним в квартиру. Их увезли в главное здание "министерства". Они просмотрели записи журналистов и удалили их. Физического насилия не применяли.

"Издевались чисто психологически, не более того", — сказал Полонский.

Ранее сообщалось, что корреспонденты "Дождя" Ерженков и Полонский перестали выходить на связь. Перед исчезновением Полонский успел сообщить редакции, что съемочная группа задержана боевиками "ДНР".

"Дождь" сообщал, что аккредитация у съемочной группы была.

Позже руководство боевиков "ДНР" распространило сообщение о выдворении журналистов оппозиционного российского телеканала "Дождь".