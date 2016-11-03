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Держдеп США озвучив реакцію на е-декларації

Четвер, 3 листопада 2016, 01:33
Держдеп США озвучив реакцію на е-декларації

Державний департамент США назвав успіхом реалізацію системи е-декларування в Україні та нагадав про необхідність притягнення до відповідальності тих, хто використовував державні посади для збагачення.

Таку позицію озвучили в відомстві в середу у відповідь на запит "Укрінформу".

"Ми високо цінуємо зусилля України в успішній реалізації системи електронного декларування, яка стала новаторським кроком вперед для забезпечення прозорості в процесі управління, а також у виконанні вимог пакета підтримки Міжнародного валютного фонду", - підкреслили в Держдепі.

У відомстві також позитивно відзначили кількість декларацій, поданих українськими чиновниками, яка набагато перевищує очікування МВФ.

"Це ще один позитивний крок в зусиллях України реалізувати всеосяжні реформи", - зазначається у відповіді Держдепу.

Звичайно, ця прозорість "викликає інші питання", які є властивими здоровій демократії.

"Важливо, щоб український уряд і надалі розслідував і притягував до відповідальності посадових осіб, які використовують свої посади для отримання фінансової вигоди", - відзначили в Держдепартаменті США.

Як відомо, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. 

"Українська правда" в Threads

Теми: деклараціїСША
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