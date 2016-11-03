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Наступного року оформлення пенсії відв'яжуть від місця проживання

Четвер, 3 листопада 2016, 13:15

З 1 січня 2017 року планується повне переведення усіх пенсійних справ в електронну форму, завдяки чому пенсію можна буде оформити без прив’язки до місця проживання чи роботи.

Про це на відкритті фронт-офісу обслуговування громадян у Бердичівському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду заявив віце-прем’єр Павло Розенко, повідомляє урядовий портал.

"Ми починаємо цей процес із поступового переведення всіх пенсійних справ в електронний варіант, що дасть нам можливість створити єдину централізовану систему Пенсійного фонду. І вже з 1 січня розпочнеться впровадження  абсолютно нового сервісу оформлення пенсій для наших громадян – пенсію можна буде оформити в будь-якій точці нашої країни, без прив’язки до місця проживання чи роботи, як це є зараз", – сказав він.

Крім того, за словами Розенка, кожна працююча людина буде мати доступ до своєї пенсійної справи і зможе дивитися як протягом свого трудового життя вона накопичує собі на пенсію і яка виплата у неї буде при виході на пенсію.

Українська правда

Теми: пенсіїРозенко
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