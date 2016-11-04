Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

WikiLeaks: Пінчук хотів домогтися від Клінтона підтримки України

П'ятниця, 4 листопада 2016, 00:25
WikiLeaks: Пінчук хотів домогтися від Клінтона підтримки України

Український бізнесмен Віктор Пінчук намагався зустрітися з екс-президентом США Біллом Клінтоном, щоб домогтися від нього висловлення підтримки України.

Про це йдеться в одному з листів голови передвиборчого штабу Хіларі Клінтон Джона Подести, оприлюдненому WikiLeaks.

"Віктор Пінчук невпинно наполягає (в тому числі сьогодні вранці) на зустрічі з WJC (Біллом Клінтоном - ред) в Лондоні, або деінде в Європі. В ідеалі, він хоче зібрати кілька західних лідерів, щоб ті продемонстрували підтримку Україні, де Клінтон став би найважливішим учасником" - пише Подеста у листі, датованому 30 березня 2015 року.

Подеста зазначив, що він повідомляв Пінчуку про те, що Клінтон не планує візиту в Європу, у той час як насправді у нього був запланований візит у Лондон в червні 2015 року.

"На даний момент у мене складається враження, що незважаючи на запевнення, що WJC дбає про Україну, Пінчук відчуває, що WJC не робить достатніх заходів, щоб продемонструвати це", - йдеться у листі.

"Я відчуваю, що це важливо, оскільки Пінчук зараз перебуває під каблуком Путіна і відчуває тиск і біль через багаторічне вибудовування тісних зв’язків із Заходом... Було б добре знати, що WJC (і Хіларі Клінтон) планує", - написав Подеста.

Як відомо, Пінчук є спонсором фонду Клінтона. Відповідно до щорічних звітів фонду, Пінчук перерахував родині Клінтонів 8,1 мільйона доларів. Більше про це читайте у статті УП "Битва за Вашингтон. Лобі Віктора Пінчука".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПінчукКлінтон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Пінчук
Необгрунтовано підвищували ціни: АМКУ розпочав справу проти групи "Інтерпайп" Пінчука
"Інтерпайп" Пінчука почав випускати новий тип коліс для ринку ЄС
Віктор Пінчук, перебуваючи у Києві, оголосив Росію винною у геноциді українців
Останні новини
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
ОновленоЗеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
Усі новини...
Реклама: