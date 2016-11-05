Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Райнін поєднуватиме роботу в АП і в харківській організації партії

Субота, 5 листопада 2016, 14:59

Главу адміністрації президента Ігоря Райніна переобрано головою Харківської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Як повідомляє в суботу прес-служба харківської терорганізації партії, таке рішення в суботу одностайно прийняли делегати ІІ етапу V Конференції територіальної організації.

Під час своєї промови Райнін зазначив, що на найближчі два роки збирається залишатися головою Харківської територіальної організації партії "Солідарність".

За його словами, посада голови Адміністрації президента не забороняє займатися політичною діяльністю.

Як відомо, Райнін був призначений головою АП 29 серпня цього року.

Українська правда

Теми: Адміністрація президентаХарківБПП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Адміністрація президента
Венедіктова каже, що Банкова при Порошенкові "грала ключову роль" у схемі Медведчука
Після крила президента. Як складалась кар'єра попередників Єрмака
Компанії Косюка оплачували американських лобістів для Порошенка – Kyiv Post
Останні новини
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
Усі новини...
Реклама: