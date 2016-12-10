Луценко: Крищеко должен уйти в отставку из-за Княжичей

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко должен подать в отставку из-за неудачно спланированной и проведенной операции в н.п. Княжичи (Киевская обл.), в результате которой погибли 5 правоохранителей.

Об этом 10 декабря заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Эту операцию спланировал начальник столичного главка Крищенко. Он лично подписал ее проведение, а руководил на месте этой операцией его заместитель. Думаю, что господин Крищенко давно должен написать заявление об отставке", - заявил Луценко.

По его словам, у следствия "есть вопросы к заместителю Крищенко и другим людям, которые координировали операцию на месте".

"Прокуратура будет изучать, что они делали, где находились на тот момент", - добавил Луценко.

Как известно, первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук заявил, что Крищенко является начальником теруправления полиции в Киеве и не является непосредственным руководителем этой операции, ГПУ допросит Крищенко в рамках расследования причин трагедии в Княжичах.

И.о. главы Нацполиции Украины Вадим Троян заявлял, что распоряжение на привлечение представителей КОРДа к операциям и план задания подписывает глава территориального органа Киева.

Как известно, ранее Луценко заявил, что результаты всех необходимых экспертиз по делу перестрелки в н.п. Княжичи еще не готовы, следствие отрабатывает версию псевдоограбления.

В ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей. Расследование перестрелки проводит прокуратура.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел в н.п. Княжичи во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Также в Нацполиции заявляют, что сотрудники полиции не причастны к крышевание преступников, которые грабили дома в Княжичах.