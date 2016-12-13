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У Кремлі прокоментували зустріч Савченко з лідерами бойовиків

Вівторок, 13 грудня 2016, 12:20

У Кремлі вважають, що результативність участі депутата від "Батьківщини" Надії Савченко в зустрічах в Мінську залежить від того, наскільки керівництво України надає значення подібним контактам.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це буде залежати від того, наскільки президент і уряд України надає значення подібним контактам і наскільки вони можуть використовувати ці контакти для отримання інформації з перших рук", – сказав він.

Так він відповів на питання, наскільки комфортно Москві вести переговори за участі Савченко і ймовірність того, що її зусилля принесуть успіх.

"В даному випадку, звичайно, подібні контакти не можуть носити якогось міждержавного або ще якогось офіційного статусу, але, безумовно, з російської сторони завжди була готовність розмовляти з тими, хто бажає такого діалогу, ким би він не був", – сказав Пєсков.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.

Савченко підтвердила: "Я сиділа за столом переговорів із людьми, з якими ми стріляли одне в одного". Вона переконана у правильності своїх дій. Така зустріч, на думку нардепа, може посилити мінський формат і зробити його "більш дієвим".

У свою чергу комітет ВР з національної безпеки і оборони звернувся до голови СБУ Василя Грицака з низкою питань про візит Савченко в Мінськ.

Теми: Савченко НадіяРосіяМінські угоди
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