Онищенко заявил, что полиграф подтвердил правдивость его обвинений

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко утверждает, что проверка его обвинений на адрес президента Петра Порошенко на детекторе лжи подтвердила их правдивость.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Показатель полиграфа – 97% подтверждение моих заявлений. Для примера, в криминалистике считаются достоверным показания выше 70%. Все, что я говорю о коррупции Порошенко – это правда", – заявил он.

В частности, по словам Онищенко, его спрашивали о том, получал ли Порошенко от него деньги за голосования, а также передавал ли Порошенко деньги через него для подкупа других депутатов.

Онищенко заявил, что его проверку на полиграфе осуществляли "по своей инициативе сотрудники американских спецслужб, а если конкретно – президент совета директоров ассоциации полиграфистов США".

Он также в отдельном посте подчеркнул, что инициатива этой проверки исходила не от него, а от спецслужб США.

По мнению депутата, эта проверка – "простой и надежный метод, позволяющий репутационно расставить все точки над і".

Он также опубликовал выводы проверки на бланке компании Excalibur Consulting. В документе подчеркивается, что проверка не обнаружила обмана в словах Онищенко.

На сайте этой компании указывается, что она осуществляет проверку и предоставляет решения в сфере безопасности для клиентов частного и публичного секторов в течение более чем ста лет.

Как известно, о проверке на полиграфе Онищенко сообщил в понедельник, опубликовав соответствующие фотографии. Также он утверждал, что проверку проводило ФБР.

Находясь в Великобритании Онищенко заявил, что через него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Кроме того, Онищенко заявил, что передал Соединенным Штатам Америки компромат на президента Петра Порошенко, который он якобы записывал в течение года.

В Украине Онищенко преследуется по подозрению в масштабной коррупции в газовой сфере.

Олег Шанковский, УП