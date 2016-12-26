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Після зустрічі з бойовиками Савченко дала свідчення в СБУ – Грицак

Понеділок, 26 грудня 2016, 01:44

Глава Служби безпеки України сказав про негативне ставлення до зустрічі нардепа Надії Савченко з лідерами так званих "ЛНР" і "ДНР".

Таку позицію він висловив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я почну з того, що не можу заборонити народному депутату зустрічатися з ким би то не було. Але якщо ви хочете почути мою оцінку щодо цієї зустрічі - то вона буде негативною. Я не вважаю нормальним, коли депутат Верховної Ради, член комітету з оборони і безпеки, член ПАРЄ (колишній) зустрічається на території третьої країни, як мені сказали потім, з відключеними мобільними телефонами, з дотриманням вимог конспірації, і про щось спілкується ", - сказав Грицак.

Він додав, що після цього говорив з нардепом Надією Савченко і вона розповіла йому про всі обставини цієї зустрічі.

Також глава СБУ нагадав, що після зустрічі Савченко з лідерами так званих "ЛНР" і "ДНР" її запросили в відомство і вона дала свідчення в кримінальному провадженні, яке ведеться за фактом діяльності зазначених терористичних організацій.

Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.

Теми: Савченко НадіяСБУ
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