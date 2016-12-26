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После встречи с боевиками Савченко дала показания в СБУ - Грицак

Понедельник, 26 декабря 2016, 01:44

Глава Службы безопасности Украины рассказал о негативном отношении к встрече нардепа Надежды Савченко с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Такую позицию он высказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я начну с того, что не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи – то она будет отрицательной. Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается", - сказал Грицак.

Он добавил, что после этого говорил с нардепом Надеждой Савченко и она рассказала ему обо всех обстоятельствах этой встречи.

Также глава СБУ напомнил, что после встречи Савченко с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР" ее пригласили в ведомство и она дала показания в уголовном производстве, которое ведется по факту деятельности указанных террористических организаций.

Как известно 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницкий.

За спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики говорили о пленных.

Темы: Савченко НадеждаСБУ
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