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У Мін'юсті прокоментували зустріч Савченко з ватажками ОРДЛО

Понеділок, 26 грудня 2016, 19:52

Участь неуповноважених осіб у переговорах з бойовиками є неприпустимою.

Таку думку в ефірі "112 Україна" висловила заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, коментуючи зустріч нардепа Надії Савченко з ватажками ОРДЛО.

"Сьогодні багато питань з приводу того, чому окремі не уповноважені особи беруть участь у переговорах від імені України. На мою думку, це неприпустимо. Всі переговори повинні бути в рамках певного кола осіб, які визначені президентом", – сказала Севостьянова.

За словами заступника міністра, юридичні відносини з підконтрольними бойовикам територіями виключені.

"Юридично мати відносини з так званими невизнаними "республіками" Луганської, Донецької областей ми не можемо і не плануємо мати. Ми не визнаємо факту даної окупації, ми розуміємо що це тимчасова окупація, на якій відбувається АТО", – зазначила Севостьянова.

26 грудня стало відомо, що ватажки бойовиків ОРДЛО Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили про намір передати депутату Надії Савченко двох полонених жінок напередодні свят.

В свою чергу офіційний представник України в гуманітарній підгрупі в Мінську Ірина Геращенко заявила "Українській правді", що в групі вітають звільнення будь-якого українця з полону.

Вона додала, що доля цих жінок обговорювалася на Мінській підгрупі з весни цього року.

Раніше українська сторона заявила про передачу 15 осіб зі списку ОРДЛО, серед яких є 6 жінок, в якості доброї волі для розблокування процесу обміну заручниками.

Теми: заручникиСавченко НадіяМін'юст
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