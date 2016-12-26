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В Минюсте прокомментировали встречу Савченко с главарями ОРДЛО

Понедельник, 26 декабря 2016, 19:52

Участие неуполномоченных лиц в переговорах с боевиками недопустимо.

Такое мнение в эфире "112 Украина" высказала заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, комментируя встречу нардепа Надежды Савченко с главарями ОРДЛО.

"Сегодня много вопросов по поводу того, почему некоторые не уполномоченные лица участвуют в переговорах от имени Украины. По моему мнению, это недопустимо. Все переговоры должны быть в рамках круга лиц, определенного президентом", – сказала Севостьянова.

По словам заместителя министра, юридические отношения с подконтрольными боевикам территориями исключены.

"Юридически иметь отношения с так называемыми непризнанными "республиками" Луганской, Донецкой областей мы не можем и не планируем иметь. Мы не признаем факта данной оккупации, мы понимаем, что это временная оккупация, на которой происходит АТО", – отметила Севостьянова.

26 декабря стало известно, что главари боевиков ОРДЛО Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о намерении передать депутату Надежды Савченко двух пленных женщин накануне праздников.

В свою очередь официальный представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко заявила "Украинской правде", что в группе приветствуют освобождение любого украинца из плена.

Она добавила, что судьба этих женщин обсуждалась на Минской подгруппе с весны этого года.

Ранее украинская сторона заявила о передаче 15 человек из списка ОРДЛО, среди которых есть 6 женщин, в качестве доброй воли для разблокирования процесса обмена заложниками.

Темы: заложникиСавченко НадеждаМинюст
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