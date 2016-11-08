Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі: Порошенко казав мені – приберем Яценюка і все буде добре

Вівторок, 8 листопада 2016, 17:31

Міхеіл Саакашвілі, який подав у відставку, заявляє, що отримував гарантії від президента Порошенка пов'язані з екс-прем'єром Арсенієм Яценюком.

Про це він сказав виступаючи в Одесі у вівторок.

"Півроку тому, у березні точніше, я пішов до президента і сказав, що не можу так більше працювати. Ми всі обманюємо людей, що всі його обіцянки, які ми разом давали перед місцевими виборами… нічого не робиться. Він мені сказав, ми разом позбудемось Яценюка і заживемо, і все піде добре. Це він мені сказав ще у січні", - сказав Саакашвілі.

Як відомо, 22 березня джерела Українська правда підтвердили, що прем'єра Арсенія Яценюка на посаді змінить тодішній спікер Верховної Ради Володимир Гройсман.

14 квітня Верховна Рада прийняла пакетну постанову про прийняття відставки прем'єра Арсенія Яценюка та призначення головою уряду спікера Ради Володимира Гройсмана.

Українська правда

    

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліПорошенкоЯценюк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
Усі новини...
Реклама: