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Загорій створив фірму, щоб здавати квартири, придбані у бухгалтерки Луценка

Четвер, 12 січня 2017, 17:00

Депутат від БПП Гліб Загорій 12 січня зареєстрував ТОВ "Муррай" зі статутним капіталом 35 мільйонів гривень.

Запис про створення компанії з'явився у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Також Загорій повідомив про зміну майнового стану в Національне агентство з протидії корупції.

Компанія зареєстрована в будинку на вул. Еспланадній, 32-В. Це будинок, власницею якого раніше була бухгалтерка родинного бізнесу генпрокурора Юрія Луценка.

Основний вид діяльності зареєстрованої фірми – надання в оренду і експлуатацію нерухомого майна.

Раніше 8 із 10 приміщень у цьому будинку належали Світлані Риженко, бухгалтерці родинного бізнесу Юрія Луценка. Фактично приміщення здавала в оренду фірма БЦ "Лотос" сина Юрія Луценка.

Після скандалу, 17 жовтня 2016 року депутат Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко. Він стверджував, що Риженко купила квартири на позичені в нього кошти і не змогла їх повернути, тому він набув їх у власність в рахунок повернення боргу. А сам Луценко відхрестився від цієї нерухомості.

8 грудня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко повідомив, що за його заявою Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо майна на Еспланадній 32-В.

Ірина Салій, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоБПП
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