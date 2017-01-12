Загорій створив фірму, щоб здавати квартири, придбані у бухгалтерки Луценка
Депутат від БПП Гліб Загорій 12 січня зареєстрував ТОВ "Муррай" зі статутним капіталом 35 мільйонів гривень.
Запис про створення компанії з'явився у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Також Загорій повідомив про зміну майнового стану в Національне агентство з протидії корупції.
Компанія зареєстрована в будинку на вул. Еспланадній, 32-В. Це будинок, власницею якого раніше була бухгалтерка родинного бізнесу генпрокурора Юрія Луценка.
Основний вид діяльності зареєстрованої фірми – надання в оренду і експлуатацію нерухомого майна.
Раніше 8 із 10 приміщень у цьому будинку належали Світлані Риженко, бухгалтерці родинного бізнесу Юрія Луценка. Фактично приміщення здавала в оренду фірма БЦ "Лотос" сина Юрія Луценка.
Після скандалу, 17 жовтня 2016 року депутат Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко. Він стверджував, що Риженко купила квартири на позичені в нього кошти і не змогла їх повернути, тому він набув їх у власність в рахунок повернення боргу. А сам Луценко відхрестився від цієї нерухомості.
8 грудня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко повідомив, що за його заявою Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо майна на Еспланадній 32-В.
Ірина Салій, УП