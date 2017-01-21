Стало відомо, хто організував зустріч Савченко з ватажками бойовиків

Зустріч народного депутата України Надії Савченко з ватажками бойовиків в окремих районах Донецької та Луганської областей Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким організував керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.

Про це, як повідомляє Інтерфакс-Україна, в інтерв'ю "Громадському ТБ" повідомив сам Рубан.

"Як тільки випала нагода, я організував зустріч у Мінську (Савченко з Захарченко та Плотницьким)", - заявив він.

При цьому Рубан додав, що ця зустріч "не була таємницею".

Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.

Повідомлялося, що зустріч відбулася за посередництва Федеральної служби безпеки РФ.

Згодом Савченко повідомила, що на зустрічі були Михайло Балуєв, Олег Шкряба як представники російської сторони, і Володимир Рубан (якого пов'язують із Віктором Медведчуком). "Вони є в Мінській контактній групі з гуманітарних питань", - заявила нардеп.

Нардеп не попереджала Службу безпеки України про поїздку до Мінська. Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що відомство збирає інформацію щодо поїздки Надії Савченко в Білорусь – як і щодо поїздок інших політиків в інші країни.