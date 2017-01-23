Геращенко розповів, як у РФ націлили українців на підпали й убивства

На території Росії створено диверсійно-терористичний центр, який направляв громадян України, у тому числі бойовиків "ДНР" і колишніх ув'язнених, чинити злочини в Україні.

Про це 23 січня заявив депутат Антон Геращенко і член колегії Міністерства внутрішніх справ на організованій у прес-центрі МВС прес-конференції.

Зокрема, він пов'язав із дією цього центру вбивство 16 вересня 2016 року майора Івана Мамчура, який працював у Рівненському СІЗО, й підпал дверей квартири міського голови Херсона Володимира Ніколаєнка.

Також депутат заявив про 99,9% імовірності того, що цей "центр" причетний до вбивства журналіста Павла Шеремета минулого літа у Києві.

За словами Геращенко, кілер Мамчура, затриманий на Харківщині, регулярно переміщався з території України на територію Росії. Його особу встановили:

"Ним виявився громадянин С, 1965 року народження, уродженець Маріуполя. Раніше двічі судимий, у минулому працював у правоохоронних органах, який отримав великий строк і відбув його за участь у групі осіб у масштабних крадіжках".

"Ця людина була затримана в листопаді при перетині кордону з Росії в Україну. І дав свідчення", – сказав Геращенко.

Депутат також розповів, як на українців нападали "розбійники, бандити, розбивали вікна, різали колеса, різали барсетку – людина перебувала в стані шоку"

"У результаті проведених слідчо-оперативних заходів було встановлено 15 осіб. Це бійці 15-ї так званої інтербригади "ДНР", яка була розгромлена українськими збройними силами в червні 2015 року в Мар'їнці", – заявив він.

"Коли їх почали допитувати, опинилися вони в СІЗО в місті Рівне – і, м'яко кажучи, зрозуміли, що поруч перебувають дуже патріотичні українські громадяни – вони захотіли співпрацювати зі слідством", – зазначив Геращенко.

За його словами, після розгрому цієї інтербригади членів терористичної організації вивезли в Підмосков'я й там їм як громадянам України запропонували повернутися на Батьківщину й "виконувати завдання з дестабілізації ситуації в країні, а саме крадіжки, грабежі, розбої".

Геращенко додав, що задокументовано зв'язки й контакти цих людей "із представниками російських спецслужб".

За його словами, для дестабілізуючих заходів обирали громадян України, як правило – раніше засуджених і з явною антиукраїнською спрямованістю, проросійського налаштованості.

Вони діяли у різних областях – зокрема, у Харківській, Рівненській, Херсонській.

"Остання група, яку було затримано і яка здійснювала за завданням російських спецслужб дестабілізацію ситуації в Херсонській області, – це група з декількох громадян Українці, які отримали завдання – після вербування їх спецслужбами Російської Федерації – підпалювати двері квартир", – заявив Геращенко.

"Зокрема, 31 грудня вони підпалили двері квартири мера Херсона Володимира Ніколаєнка. Після цього почалися пошуки, хто це зробив. Детективам посміхнулася удача – вони встановили спостереження за даними особами", – сказав він.

"Виявилося, що вони також готувалися вчинити підпал квартири керівника благодійного центру Єврейської громади Хесед Шмуель у Херсоні, офісу херсонського Меджлісу міського", – продовжив депутат.

"Також збиралися підпалити двері народного депутата БЮТу ("Батьківщини – ред.) Одарченка, двері квартири представника організації "Батьківщина-молода", двері квартири керівника партії "Народний фронт" у Херсонській області й представника кримськотатарського культурно-спортивного центру "Куреш" – помічника народного депутата Чубарова", – додав він

Геращенко повідомив: "Усіх цих осіб було затримано".

"(Вони) дали повністю зізнальні свідчення про те, що вони працювали за завданням російських спецслужб, які дали їм завдання підпалювати двері квартир, знімали на відео факт підпалу. Надалі відео підпалу дверей мера Херсона було розміщено в інтернеті з посланнями, що це помста йому за його діяльність", – сказав він.

За словами Геращенка. у суботу ввечері людей, які готували замах на нього, суд арештував на 2 місяці.

Олена Рощенко, УП