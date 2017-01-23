Геращенко рассказал, как в РФ нацелили украинцев на поджоги и убийства

На территории России создано диверсионно-террористический центр, который направлял граждан Украины, в том числе боевиков "ДНР" и бывших заключенных, совершать преступления в Украине.

Об этом 23 января заявил депутат Антон Геращенко и член коллегии Министерства внутренних дел на организованной в МВД пресс-конференции.

В частности, он связал с действием этого центра убийство 16 сентября 2016 года майора Ивана Мамчура, работавшего в Ровенском СИЗО, и поджог двери квартиры городского главы Херсона Владимира Николаенко.

Также депутат заявил про 99,9% вероятности того, что этот "центр" причастен к убийству журналиста Павла Шеремета прошлым летом в Киеве.

По словам Геращенко, киллер Мамчура, задержанный в Харьковской области, регулярно перемещался с территории Украины на территорию России. Его личность установили:

"Им оказался гражданин С, 1965 года рождения, уроженец Мариуполя. Ранее дважды судимый, в прошлом работавший в правоохранительных органах, получивший длительный срок заключения и отбывший его за участие в группе лиц в масштабных кражах".

"Этот человек был задержан в ноябре при пересечении границы из России в Украину. И дал показания", – сказал Геращенко.

Депутат также рассказал, как на украинцев нападали "разбойники, бандиты, разбивали стекла, резали колеса, резали барсетку – человек находился в состоянии шока"

"В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были установлены 15 лиц. Это бойцы 15-й так называемой интербригады "ДНР", которая была разгромлена украинскими вооруженными силами в июне 2015 года в Марьинке", – заявил он.

"Когда их начали допрашивать, оказались они в СИЗО в городе Ровно – и, мягко говоря, поняли, что рядом находятся очень патриотичные украинские граждане – они захотели сотрудничать со следствием", – отметил Геращенко.

По его словам, после разгрома этой интербригады членов террористической организации вывезли в Подмосковье и там им как гражданам Украины предложили вернуться на Родину и "осуществлять задачи по дестабилизации ситуации в стране, а именно кражи, грабежи, разбои".

Геращенко добавил, что задокументированы связи и контакты этих людей "с представителями российских спецслужб".

По его словам, для дестабилизирующих мероприятий выбирали граждан Украины, как правило – ранее судимых и с явной антиукраинской направленностью, пророссийского настроя.

Они действовали в разных областях – в частности, в Харьковской, Ровенской, Херсонской.

"Последняя группа, которая была задержана и которая осуществляла по заданию российских спецслужб дестабилизацию ситуации в Херсонской области, – это группа из нескольких граждан Украинцы, которые получили задание – после вербовки их спецслужбами Российской Федерации – поджигать двери квартир", – заявил Геращенко.

"В частности, 31 декабря они подожгли двери квартиры мэра Херсона Владимира Николаенко. После этого начались поиски, кто это сделал. Сыщикам улыбнулась удача – они установили наблюдение за данными лицами", – сказал он.

"Оказалось, что они также готовились совершить поджог квартиры руководителя благотворительного Еврейского общинного центра Хесед Шмуэль в Херсоне, офиса херсонского Меджлиса городского", – продолжил депутат.

"Также собирались поджечь дверь народного депутата БЮТа ("Батькывщины" – ред.) Одарченко, дверь квартиры представителя организации "Батькивщина-молодая", дверь квартиры руководителя партии "Народный фронт" в Херсонской области и представителя крымскотатарского культурно-спортивного центра "Куреш" – помощника народного депутата Чубарова", – добавил он

Геращенко сообщил: "Все эти лица были задержаны".

"(Они) дали полностью признательные показания о том, что они работали по заданию российских спецслужб, которые дали им задачу поджигать двери квартир, снимали на видео факт поджога. В дальнейшем видео поджога двери мэра Херсона было размещено в интернете с посылами, что это месть ему за его деятельность" – сказал он.

По словам Геращенко. в субботу вечером люди, готовившие покушение на него, были арестованы судом на 2 месяца.

Алена Рощенко, УП