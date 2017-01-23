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Геращенко заявив, що за вбивством Шеремета стоїть Росія

Понеділок, 23 січня 2017, 14:23
Геращенко заявив, що за вбивством Шеремета стоїть Росія

Слідство вважає, що вбивство журналіста Павла Шеремета було реалізовано з диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації.

Про це заявив народний депутат Антон Геращенко, близький до міністра внутрішніх справ, 23 січня на прес-конференції у МВС.

"Спроба замаху на мене, відвернена Службою безпеки України, є лише однією з ланок роботи диверсійно-терористичного центру, створеного на території Російської Федерації, якому поставлено завдання: задіявши винятково громадян України, як правило, із кримінальним минулим, які, як правило, ненавидять нашу країну й із промитими російською пропагандою мізками, організовувати злочини на території нашої країни", – сказав він.

"На сьогодні, судячи з почерку й підготовки терористичного акту щодо моєї ліквідації, слідчі вважають, що на 99,9% терористичний акт – убивство відомого журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року було спрямовано, націлено й реалізовано з цього ж диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації", – додав депутат.

Як відомо, одного з керівників "Української правди", теле- й радіожурналіста Павла Шеремета убили в центрі Києва 20 липня 2016 року, підклавши вибухівку під автомобіль власника УП Олени Притули.

Поліція назвала це терактом, однак ні організаторів, ні виконавців убивства досі не встановили й не затримали – попри викладене в інтернет відео про людей, які закладають вибухівку, і обіцянку поліції оприлюднити фотороботи підозрюваних.

21 січня 2017 року глава СБУ Василь Грицак заявив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, згодом оприлюднили відео. Цим депутатом виявився член фракції "Народний фронт" Антон Геращенко.

Однак СБУ попередила Геращенка про підготовку замаху, який він пов’язує з роботою над проектом "Миротворець", який критикували за оприлюднення даних представників ЗМІ, які отримували акредитацію на окупованих територіях України.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа ШереметаГеращенкоМВСРосія
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