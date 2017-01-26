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Аваков: Ніхто не володіє результатами слідства у справі вбивства Шеремета

Четвер, 26 січня 2017, 00:03
Аваков: Ніхто не володіє результатами слідства у справі вбивства Шеремета

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що крім нього і керівників слідчої групи ніхто не володіє результатами слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook у відповідь на запит "Української правди".

"Справа про вбивство Шеремета: на наступному тижні відбудеться брифінг міністра і керівників слідчої групи по ходу розслідування. Ніхто інший не володіє результатами слідства і не уповноважений слідством до оприлюднення фактів і висновків цього розслідування", - повідомив Аваков.

Нагадаємо, 24 січня "Українська правда" надіслала запит до голови МВС Арсена Авакова в зв'язку з показаннями народного депутата Антона Геращенко.

Як відомо, раніше нардеп заявляв, що, на думку слідчих, вбивство Павла Шеремета і замах на Геращенко було реалізовано з одного і того ж диверсійно-терористичного центру на території РФ.

"Зважаючи на нові обставини, просимо вас взяти письмові свідчення у народного депутата Антона Геращенка у справі про вбивство Павла Шеремета... Яким чином народний депутат Антон Геращенко ознайомився з відомостями досудового розслідування щодо вбивства Павла Шеремета? На якій підставі йому був наданий доступ до матеріалів справи?", - йдеться в запиті УП міністру МВС.

Як відомо, одного з керівників "Української правди", теле- й радіожурналіста Павла Шеремета убили в центрі Києва 20 липня 2016 року, підклавши вибухівку під автомобіль власника УП Олени Притули.

Поліція назвала це терактом, однак ні організаторів, ні виконавців убивства досі не встановили й не затримали – попри викладене в інтернет відео про людей, які закладають вибухівку, і обіцянку поліції оприлюднити фотороботи підозрюваних.

21 січня 2017 року глава СБУ Василь Грицак заявив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, згодом оприлюднили відео. Цим депутатом виявився член фракції "Народний фронт" Антон Геращенко.

Однак СБУ попередила Геращенка про підготовку замаху, який він пов’язує з роботою над проектом "Миротворець", який критикували за оприлюднення даних представників ЗМІ, які отримували акредитацію на окупованих територіях України.

Теми: Справа ШереметаАваковГеращенко
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