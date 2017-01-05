Унаслідок вибуху в Ізмірі українці не постраждали
Четвер, 5 січня 2017, 19:14
Українці не постраждали унаслідок вибуху в турецькому Ізмірі.
Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України.
Внаслідок вибуху біля будівлі суду турецькому в Ізмірі загинув поліцейський і співробітник суду.
Вибух в #Ізмір'і: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає. pic.twitter.com/UHjiohFkT1— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) January 5, 2017
Як відомо, 5 січня біля будівлі суду в турецькому Ізмірі пролунав потужний вибух.
Українська правда