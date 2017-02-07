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Жебрівський: Донбас отримав 40 вантажівок допомоги з усієї України

Вівторок, 7 лютого 2017, 03:44

З 31 січня по 6 лютого в Донецьку область у зв'язку з обстрілами Авдіївки прибули 40 вантажівок з гуманітарною допомогою з усіх областей України.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Від 31 січня і на 9 годину ранку 6 лютого до логістичного центру гуманітарної допомоги у Краматорську надійшло близько 40 вантажівок гуманітарної допомоги з усіх областей України. Вантажівки продовжують прибувати на Донеччину", - написав він.

Жебрівський зазначив, що вся ця допомога документується, враховується і перенаправляється не тільки в Авдіївку, а в усі населені пункти Донецької області, які знаходяться на лінії зіткнення і страждають від обстрілів бойовиків - від Світлодарська до Широкиного.

Частина цієї допомоги перенаправляється в Святогірськ, де розміщені жителі Авдіївки, які тимчасово виїхали з міста.

Жебрівський також подякував усім, хто допомагає і підтримує українців, що живуть на лінії зіткнення.

Теми: АвдіївкаДонбасЖебрівський
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