Захист Мартиненка називає справу політичною, але "ковдри не буде"

Колишній депутат Микола Мартиненко готовий доводити в суді політичну складову справи, за якою його затримали детективи Національного антикорупційного бюро.

Про це заявив його адвокат Ігор Черезов в інтерв'ю "Українським новинам".

"Мені складно аргументувати мотиви (затримання Мартиненка), але в нас складається враження, що в нас досі тривають змагання в піарі між НАБУ й САП", – сказав він.

Черезов припустив, що головний підозрюваний у справі ПАО "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Руслан Журило вирішив співпрацювати зі слідством, але "САП вигідніше отримання коштів у бюджет країни, ніж судові процеси, які затягнуться на 1,5-2 роки", – і вони спрацювали на випередження.

"Щодо будь-якої людини можна придумати якийсь склад злочину. З погляду, як це трактує Національне антикорупційне бюро, то склад злочину є. З погляду того, як це викладено у підозрі, то це реально смішно", – заявив адвокат.

За його словами, Мартиненко почувається нормально – і ковдри в суді не буде (як було у випадку з Романом Насіровим).

"Виходячи з абсурдності звинувачення з одного боку й з іншого, що Мартиненко готовий довести політичну складову даного кримінального провадження, жодних, скажімо так, з боку захисту подібних речей не обговорювалося й такої тактики не буде", – заявив адвокат.

"Єдине, я не можу гарантувати, що йому в суді не стане реально зле. Але він точно буде в суді, він точно буде не у швидкій допомозі, навіть якщо йому стане погано", – додав він.

За словами Черезова, захист планує доводити, що Мартиненко не збирався ухиляться від слідства:

"Він добровільно склав із себе депутатські повноваження 1,5 року тому, не намагався ховатися за статусом народного депутата… Востаннє Мартиненко залишав територію України одразу після своєї відпустки, і це висвітлювалося у ЗМІ. Після цього він цілком спокійно перебував на території України, не переховуючись від органів слідства".

"Я не сподіваюся на те, що суд обере нормальний запобіжний захід, бо суддя Бобровник. Проаналізувавши ухвали цього судді за останні 4 місяці, я можу сказати, що немає жодного клопотання правоохоронних органів, яке б цей суддя не задовольнив у повному обсязі", – сказав також Черезов.

Він підтвердив, що заставу у 300 мільйонів гривень Мартиненко вносити не збирався.

Як відомо, 20 квітня НАБУ затримало Миколу Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації й розкраданні.

За версією слідства, зокрема, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійською компанією Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди в розмірі понад 17,28 млн доларів.

Олена Рощенко, УП