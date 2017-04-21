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Адвокат каже, що у Мартиненка немає 300 мільйонів на заставу

П'ятниця, 21 квітня 2017, 16:19

Адвокат екс-депутата Миколи Мартиненка Петро Бойко заявив, що його підзахисний не може заплатити 300 мільйонів гривень.

Про це адвокат сказав журналістам біля Солом'янського райсуду, повідомляє Укрінформ.

"Згідно з законодавством сума застави повинна бути такою, щоб клієнт міг її оплатити. В Україні дуже мало людей, які можуть заплатити 300 мільйонів гривень. Мій підзахисний також її заплатити не зможе", - сказав адвокат.

За словами Бойка, наразі його підзахисний перебуває у приміщенні суду. Адвокатами у справі окрім Бойка будуть ще двоє юристів.

Бойко також висловив сподівання, що екс-депутата Мартиненка візьмуть на поруки його колишні соратники по партії.

Як відомо, раніше про готовність взяти Мартиненка на поруки заявили міністр молоді і спорту Ігор Жданов, міністр освіти Лілія Гриневич, народні депутати Павло Пинзеник, Георгій Логвинський, міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти екс-нардепа Миколу Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.

Екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали за підозрою у розтраті грошей держпідприємства  "СхідГЗК".

Досудове розслідування встановило, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинна організація у складі службових осіб ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", службових осіб "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а також групи осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненко, вчинила розтрату коштів ДП "СхідГЗК".

Сума збитків завданих державі оцінюється в 17,28 млн. дол. США.

За вчинення злочинів, інкримінованих Мартиненку, йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 8 до 12 років. У цій же справі детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК".

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Теми: Мартиненко
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